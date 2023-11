Jusqu'au 31/12/2023 - Cars Région

Dès mardi 26 septembre 2023

En raison de retards, le départ de 6h55 de l'arrêt "Le Grand-Lemps Usine" au Grand-Lemps en direction de l'arrêt "Brameret" à Voiron est avancé de 5 minutes et fixé à 6h50.

Contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, les horaires intermédiaires de passage sont également modifiés et définis comme suit :

Pour rejoindre le lycée Ferdinand Buisson pour les usagers descendant à Brameret à Voiron, correspondance possible à l'arrêt "Gendarmerie" à Voiron avec la ligne 1 à 7h34 et 7h49 direction St-Jean-de-Moirans et avec la ligne E à 7h35 direction Voiron "Edgar Kofler".

Merci de votre compréhension.