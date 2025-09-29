Infos transport en commun : L.VLM04 : départs non effectués lundi 29 septembre
Perturbation
Ce lundi 29 septembre, en raison de la fermeture de l'Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM04, certains départs ne seront pas effectués.
Ci-dessous le tableau des départ supprimés :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU