Infos transport en commun : L.VLM04 : départs non effectués lundi 29 septembre

Perturbation

Jusqu'au 29/09/2025 - Cars Région

Ce lundi 29 septembre, en raison de la fermeture de l'Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM04, certains départs ne seront pas effectués.

Ci-dessous le tableau des départ supprimés :

vlm04-departs-non-effctues-29-09.PNG

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU
