itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 30/09/2025

Infos transport en commun : L.VLM04 : arrêts déplacés du 12 mai au 1er octobre

Perturbation

Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Du 12 mai au 1er octobre 2025
Arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" déplacés

En raison de travaux sur la commune de Pusignan, les arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" seront déplacés à l'arrêt "Odyssée" route de la Villette à Pusignan, arrêt de la ligne 47 du réseau TCL.

vlm04-infobus.JPG

 

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU
Voir toutes les infos trafic