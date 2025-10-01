Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Du 12 mai au 1er octobre 2025

Arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" déplacés

En raison de travaux sur la commune de Pusignan, les arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" seront déplacés à l'arrêt "Odyssée" route de la Villette à Pusignan, arrêt de la ligne 47 du réseau TCL.

Merci de votre compréhension