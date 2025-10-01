Infos transport en commun : L.VLM04 : arrêts déplacés du 12 mai au 1er octobre
Perturbation
Du 12 mai au 1er octobre 2025
Arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" déplacés
En raison de travaux sur la commune de Pusignan, les arrêts "La Poste le Vallon" et "Place La Valla" seront déplacés à l'arrêt "Odyssée" route de la Villette à Pusignan, arrêt de la ligne 47 du réseau TCL.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU