Infos transport en commun : L.VLM02 : départs non effectués lundi 29 septembre
Perturbation
Ce lundi 29 septembre, en raison de la fermeture de l'Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM02, le départ à 07h56 de Villette-d'Anthon en direction de Villemoirieu et à 17h30 de Villemoirieu en direction de Villette-d'Anthon ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers VILLETTE D'ANTHON