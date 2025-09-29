Jusqu'au 29/09/2025 - Cars Région

Ce lundi 29 septembre, en raison de la fermeture de l'Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM02, le départ à 07h56 de Villette-d'Anthon en direction de Villemoirieu et à 17h30 de Villemoirieu en direction de Villette-d'Anthon ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.