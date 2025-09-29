itinisère

Date d'impression : 24/09/2025

Infos transport en commun : L.VLM02 : départs non effectués lundi 29 septembre

Perturbation

Jusqu'au 29/09/2025 - Cars Région

Ce lundi 29 septembre, en raison de la fermeture de l'Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM02, le départ à 07h56 de Villette-d'Anthon en direction de Villemoirieu et à 17h30 de Villemoirieu en direction de Villette-d'Anthon ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON
