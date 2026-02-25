itinisère

Date d'impression : 25/02/2026

Infos transport en commun : L.VIZ03,BDO08, T73 et T76: retards

Perturbation

Jusqu'au 25/02/2026 - Cars Région

Ce mercredi 25 février, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes VIZ03, BDO08, T73 et T76 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension  

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Cars Région

    vers VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car BDO08 RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers LIVET ET GAVET / SECHILIENNE / VIZILLE

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
