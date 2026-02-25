Infos transport en commun : L.VIZ03,BDO08, T73 et T76: retards
Perturbation
Ce mercredi 25 février, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes VIZ03, BDO08, T73 et T76 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Cars Régionvers VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
BDO08 RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE)
vers LIVET ET GAVET / SECHILIENNE / VIZILLE
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)