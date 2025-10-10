Jusqu'au 10/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 10 octobre, suite à un incident, le car de la ligne VIZ03 partant à 16h35 de Vizille en direction de Le Bourg d'Oisans ne pourra effectuer la correspondance avec la ligne T76 au départ de Le Bourg d'Oisans. Les clients devront se reporter sur le départ à 19h00 de Le Bourg d'Oisans en direction de Huez.

Merci de votre compréhension