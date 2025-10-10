itinisère

Infos transport en commun : L.VIZ03 : retard

Perturbation

Jusqu'au 10/10/2025 - Cars Région

Ce vendredi 10 octobre, suite à un incident, le car de la ligne VIZ03 partant à 16h35 de Vizille en direction de Le Bourg d'Oisans ne pourra effectuer la correspondance avec la ligne T76 au départ de Le Bourg d'Oisans. Les clients devront se reporter sur le départ à 19h00 de Le Bourg d'Oisans en direction de Huez.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Cars Région

    vers VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
