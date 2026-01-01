itinisère

Infos transport en commun : L.VIN06 : arrêts non desservis jusqu'au 30/01

Perturbation

Jusqu'au 30/01/2026 - Cars Région

Jusqu'au 30 janvier, en raison d'un arbre tombé, sur la ligne VIN06, les arrêts "Les Bruyères, "Bruyères 2", "Bruyères 3", "Jacquetière", "Chironay", "Stade" et "Le Magnin" ne seront pas desservis. Se reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Varacieux.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIN06 VARACIEUX STADE-VINAY Cars Région

    vers VINAY
    • Stade VARACIEUX
    • Chironay VARACIEUX
    • Jacquetière VARACIEUX
    • Bruyères 3 VARACIEUX
    • Bruyères 2 VARACIEUX
    • Les Bruyères VARACIEUX
    vers VARACIEUX
    • Les Bruyères VARACIEUX
    • Bruyères 2 VARACIEUX
    • Bruyères 3 VARACIEUX
    • Jacquetière VARACIEUX
    • Chironay VARACIEUX
    • Stade VARACIEUX
