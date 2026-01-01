Infos transport en commun : L.VIN06 : arrêts non desservis jusqu'au 30/01
Perturbation
Jusqu'au 30 janvier, en raison d'un arbre tombé, sur la ligne VIN06, les arrêts "Les Bruyères, "Bruyères 2", "Bruyères 3", "Jacquetière", "Chironay", "Stade" et "Le Magnin" ne seront pas desservis. Se reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Varacieux.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIN06 VARACIEUX STADE-VINAY Cars Régionvers VINAY
- Stade VARACIEUX
- Chironay VARACIEUX
- Jacquetière VARACIEUX
- Bruyères 3 VARACIEUX
- Bruyères 2 VARACIEUX
- Les Bruyères VARACIEUX
