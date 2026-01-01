Jusqu'au 30/01/2026 - Cars Région

Jusqu'au 30 janvier, en raison d'un arbre tombé, sur la ligne VIN06, les arrêts "Les Bruyères, "Bruyères 2", "Bruyères 3", "Jacquetière", "Chironay", "Stade" et "Le Magnin" ne seront pas desservis. Se reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Varacieux.

Merci de votre compréhension