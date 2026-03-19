Infos transport en commun : L.VIL08 : arrêt "Le Village" à St-Nizier-du-Moucherotte à nouveau desservi
Perturbation
A compter du 20 avril 2026
À la suite de l’achèvement des travaux de requalification de la place du 4 Avril 1929 sur la commune de Saint‑Nizier‑du‑Moucherotte, la circulation est à nouveau ouverte sur le tronçon concerné de la RD106.
L’arrêt provisoire « Ecole » est supprimé. L ’arrêt « Le Village » est de nouveau desservi. La ligne reprend son itinéraire classique.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Cars Régionvers VILLARD DE LANS
vers LANS EN VERCORS / SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE