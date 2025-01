Jusqu'au 23/01/2025 - Cars Région

Les 22 et 23 janvier 2025

Arrêts "Foyer ski de fond" et "Bourg le Dessous" à Autrans-Méaudre-en-Vercors

Non desservis

En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, les arrêts "Foyer ski de fond" et "Bourg le Dessous" à Autrans-Méaudre-en-Vercors ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Andrevière" et "Transformateur" à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Merci de votre compréhension