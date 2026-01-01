itinisère

Infos transport en commun : L.VIL02 : arrêt non desservi les 21 et 22 janvier

Perturbation

Jusqu'au 22/01/2026 - Cars Région

Les mercredi 21 janvier et jeudi 22 janvier 2026

 

En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, la voie de la foulée blanche sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Andrevière » à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    • Foyer Ski de Fond AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
    • Foyer Ski de Fond AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
