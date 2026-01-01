Infos transport en commun : L.VIL02 : arrêt non desservi les 21 et 22 janvier
Perturbation
Les mercredi 21 janvier et jeudi 22 janvier 2026
En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, la voie de la foulée blanche sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Andrevière » à Autrans-Méaudre-en-Vercors.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Cars Régionvers VILLARD DE LANS