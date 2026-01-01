Jusqu'au 22/01/2026 - Cars Région

Les mercredi 21 janvier et jeudi 22 janvier 2026

En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, la voie de la foulée blanche sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Andrevière » à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Merci de votre compréhension