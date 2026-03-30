itinisère

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Date d'impression : 30/03/2026

Infos transport en commun : L.VIE12, T52 : arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 30/03/2026 - Cars Région

Ce lundi 30 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes VIE12 et T52 ne desserviront pas l'arrêt "Les Célestes" à Vienne et  l'arrêt "Bérardier Place"  est reporté sur "Les 4 Vents" à Estrablin. Des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension  

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers BEAUREPAIRE

  • Car VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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