Infos transport en commun : L.VIE12, T52 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce lundi 30 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes VIE12 et T52 ne desserviront pas l'arrêt "Les Célestes" à Vienne et l'arrêt "Bérardier Place" est reporté sur "Les 4 Vents" à Estrablin. Des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers BEAUREPAIRE
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VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN