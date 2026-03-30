Jusqu'au 30/03/2026 - Cars Région

Ce lundi 30 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes VIE12 et T52 ne desserviront pas l'arrêt "Les Célestes" à Vienne et l'arrêt "Bérardier Place" est reporté sur "Les 4 Vents" à Estrablin. Des retards sont à prévoir.

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