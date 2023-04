Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Dès mardi 28 février 2023

Arrêts "Le Trente" et "Cours de Verdun" à Vienne déplacés.

En raison de travaux sur le parking du collège de l’Isle, les modifications suivantes sont apportées :

Les arrêts « Le Trente » et « Cours de Verdun » à Vienne sont déplacés sur le quai Frédéric Mistral sur le service de 17h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et sur le service de 12h10 le mercredi au départ du Collège de l’Isle.

Arrêt « Le Trente » déplacé au niveau du Lycée Hôtelier Bellerive, 1 quai Frédéric Mistral.

Arrêt « Cours de Verdun » déplacé devant Basic Fit, 25 quai Riondet.

Merci de votre compréhension.