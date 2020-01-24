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Date d'impression : 24/01/2020

Infos transport en commun : L.VIE02, VIE08 et VIE09 : retards à prévoir

Manifestation

Jusqu'au 24/01/2020 - Transisère

Ce vendredi 24 janvier, en raison de la grève, des retards sont à prévoir cet après-midi sur les lignes VIE02, VIE08 et VIE09.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Transisère

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Transisère

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Transisère

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME