Infos transport en commun : L.VIE02, VIE08 et VIE09 : retards à prévoir
Manifestation
Ce vendredi 24 janvier, en raison de la grève, des retards sont à prévoir cet après-midi sur les lignes VIE02, VIE08 et VIE09.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Transisèrevers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
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VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Transisèrevers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
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VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Transisèrevers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME