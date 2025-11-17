Jusqu'au 17/11/2025 - Cars Région

En raison de la fermeture de la D131 aux Côtes-d’Arey, les départs de la ligne VIE02 seront perturbés le lundi 17 novembre.

Une déviation sera mise en place par la RD131A, en traversant la commune des Côtes-d’Arey.

Cette coupure n’entraîne aucun impact sur les arrêts.