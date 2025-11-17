itinisère

Infos transport en commun : L.VIE02 : Circulation difficile – Les Côtes-d'Arey (D131) : route coupée

Perturbation

Jusqu'au 17/11/2025 - Cars Région

En raison de la fermeture de la D131 aux Côtes-d’Arey, les départs de la ligne VIE02 seront perturbés le lundi 17 novembre.
Une déviation sera mise en place par la RD131A, en traversant la commune des Côtes-d’Arey.
Cette coupure n’entraîne aucun impact sur les arrêts.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
