Jusqu'au 08/12/2023 - Cars Région

En raison de la journée des Illuminations et du 40ème anniversaire de l'EPCC Travail et culture organisés sur la commune de Le-Péage-de-Roussillon, les Arrêts "La Place de la Halle" et "Salle des Fêtes" ne seront pas desservis à partir 14h00 et jusqu'à la fin de service.

Merci de vous reporter à l'arrêt "ET. Jeanne d'Arc" " à Péage-de-Roussillon.