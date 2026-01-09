itinisère

Date d'impression : 09/01/2026

Infos transport en commun : L.VIE01, VIE02, VIE08, VIE09, VIE10, VIE11, VIE12, T52 : retards indeterminés

Perturbation

Jusqu'au 09/01/2026 - Cars Région

Ce vendredi 9 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes L.VIE01, VIE02, VIE08, VIE09, VIE10, VIE11, VIE12, et T52 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers BEAUREPAIRE

  • Car VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)

  • Car VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY
