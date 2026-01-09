Infos transport en commun : L.VIE01, VIE02, VIE08, VIE09, VIE10, VIE11, VIE12, T52 : retards indeterminés
Perturbation
Ce vendredi 9 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes L.VIE01, VIE02, VIE08, VIE09, VIE10, VIE11, VIE12, et T52 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers BEAUREPAIRE
VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)
VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY