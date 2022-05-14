itinisère

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Date d'impression : 25/04/2022

Infos transport en commun : L.VIE01 VIE02 VIE08 VIE09 T35 T36 : enquête sur les lignes du 3 au 14 mai

Commercial

Jusqu'au 14/05/2022 - Cars Région

Dès lundi 3 mai 2022

 

La Région souhaite mesurer la fréquentation de certaines lignes de transport. Des enquêteurs seront donc présents à bord des cars entre le 3 mai et le 14 mai 2022.

Vous les reconnaîtrez grâce à leur badge.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Région

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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