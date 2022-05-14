Infos transport en commun : L.VIE01 VIE02 VIE08 VIE09 T35 T36 : enquête sur les lignes du 3 au 14 mai
Commercial
Dès lundi 3 mai 2022
La Région souhaite mesurer la fréquentation de certaines lignes de transport. Des enquêteurs seront donc présents à bord des cars entre le 3 mai et le 14 mai 2022.
Vous les reconnaîtrez grâce à leur badge.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Ligne(s) concernée(s)
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
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VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
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VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE