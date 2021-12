Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Dès mercredi 29 septembre 2021

En raison de sureffectifs et de retards :

• le départ de "Mépin-Ecole" à Savas-Mépin à 7h10 est avancé de 5 minutes et fixé à 7h05. Les horaires intermédiaires sont avancés de 5 minutes. Les arrêts "Ponas-Réservoir" et "Trievoz-Gilet" à Bonnefamille seront desservis sur ce départ à 7h38 et 7h42 en direction de Villefontaine.

• l'arrêt "La Place" à Diémoz est desservi à 7h34 sur le départ de Meyssiez de 6h50 en direction de Villefontaine.

L'arrêt "Le Grozat" à Bonnefamille sera desservi aux horaires suivants :

• à 7h40 en direction de Villefontaine ;

• sur le départ de 12h10 le mercredi en direction de Saint-Georges-d'Espéranche ;

• sur le départ de 16h05 le lundi, mardi, jeudi, vendredi en direction de Saint-Jean-de-Bournay ;

• sur le départ de 18h10 le lundi, mardi, jeudi, vendredi en direction de Meyssiez.

Merci de votre compréhension