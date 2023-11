Jusqu'au 31/12/2023 - Cars Région

Dès vendredi 10 novembre 2023

Conformément à ce qui est inscrit sur la fiche horaire de la ligne VFT02, la liaison entre l'arrêt "Le Cinéma" à Saint-Jean-de-Bournay et Villefontaine est assurée avec un départ à 13h15 le vendredi et non 17h.

Merci de votre compréhension.