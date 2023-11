Jusqu'au 31/12/2023 - Cars Région

Dès le lundi 13 novembre

En raison de sureffectifs, l’arrêt « Le Dauphin » à Charvieu-Chavagneux n’est plus desservi par le car en provenance et à destination de « Le Piarday » à Charvieu-Chavagneux ; il est désormais desservi par le car de Janneyrias à 6h59 à l’allée le matin, à 17h54 au retour les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir, et à 13h29 au retour le mercredi midi.

Merci de votre compréhension.