Perturbation

Jusqu'au 01/02/2026 - Pays Viennois

L’va – Lignes 1,2,3 et 4. En raison de travaux l’arrêt Jardin de Ville n’est pas desservi à partir du 26/07 et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens de la circulation. Merci de vous reporter aux arrêts Gare de Vienne et St-Maurice. Nous vous remercions pour votre compréhension.