Infos transport en commun : LVA – Lignes 1,2,3 et 4

Perturbation

Jusqu'au 01/02/2026 - Pays Viennois

L’va – Lignes 1,2,3 et 4. En raison de travaux l’arrêt Jardin de Ville n’est pas desservi à partir du 26/07 et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens de la circulation. Merci de vous reporter aux arrêts Gare de Vienne et St-Maurice. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE

  • Bus 3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennois

    vers SEYSSUEL / VIENNE
    vers VIENNE
