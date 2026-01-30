Infos transport en commun : LVA – Lignes 1,2,3 et 4
Perturbation
L’va – Lignes 1,2,3 et 4. En raison de travaux l’arrêt Jardin de Ville n’est pas desservi à partir du 26/07 et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens de la circulation. Merci de vous reporter aux arrêts Gare de Vienne et St-Maurice. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
-
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
-
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
-
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE