Perturbation

Jusqu'au 18/04/2024 - Pays Viennois

Lignes 1 et 3. 18/04/24 14h45 - En raison d'incivilités, la ligne 1 a pour terminus le Rond-Point de Malissol et les arrêts entre Roche Claire et Les Cèdres ne sont pas desservis sur la ligne 3 jusqu'à nouvel ordre. Nous vous remercions pour votre compréhension.