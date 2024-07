Perturbation

Du 14/07/2024 au 14/07/2024 - Pays Viennois

Lignes 1 et 2. En raison de la cérémonie du 14 juillet, plusieurs arrêts ne seront pas desservis de 10h à 11h. Merci de vous reporter aux arrêts suivants : Jeu de Paume et Champ de Mars. Plus d'infos sur lva-mobilite.fr. Nous vous remercions pour votre compréhension.