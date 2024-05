Perturbation

Du 08/05/2024 au 08/05/2024 - Pays Viennois

L’va – 08/05/2024. En raison de la cérémonie du 8 mai 1945, les lignes 1 et 2 seront perturbées de 9h30 à 10h40. Ligne 1 : Sur la course de 9h40 au départ du Stade de Malissol, les arrêts suivants ne seront pas desservis : Nicolas Chorier, Temple de Cybèle, Gare de Vienne, Jardin de Ville et Saint Maurice. Merci de vous reporter à l'arrêt Jeu de Paume. Ligne 2 : Sur la course de 9h49 au départ de l'Hôpital Gérontologie, l'arrêt suivant ne sera pas desservi : Gare de Vienne. Merci de vous reporter à l'arrêt Jardin de Ville ou Champ de Mars. Nous vous remercions pour votre compréhension.