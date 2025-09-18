itinisère

Infos transport en commun : L'VA - Lignes 1, 2 et 3

Perturbation

Du 18/09/2025 au 18/09/2025 - Pays Viennois

L'VA-En raison de la grève nationale prévue le jeudi 18 septembre, certains trajets ne seront pas assurés. Plus d'information lva-mobilite.fr/actualites

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE

  • Bus 3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennois

    vers SEYSSUEL / VIENNE
    vers VIENNE
