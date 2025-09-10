Infos transport en commun : L'VA - Lignes 1, 2 et 3
Perturbation
L'VA - En raison de la grève nationale prévue le mercredi 10 septembre, certains trajets ne seront pas assurés. Plus d'information sur lva-mobilite.fr.
Ligne(s) concernée(s)
-
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
-
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
-
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE