Infos transport en commun : LVA - Lignes 1, 2, 3 et 4
Perturbation
Lignes 1, 2, 3 et 4 - Fin de la manifestation, retour à la normale. Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
-
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
-
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
-
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE