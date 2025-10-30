Infos transport en commun : LVA – Lignes 1, 2, 3, 4
Perturbation
Lignes 1, 2, 3, 4. Travaux : l'arrêt Jeu de Paume ne sera pas desservi direction Gare de Vienne le 30/10 de 8h30 à 12h30. Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE