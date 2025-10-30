Perturbation

Du 30/10/2025 au 30/10/2025 - Pays Viennois

Lignes 1, 2, 3, 4. Travaux : l'arrêt Jeu de Paume ne sera pas desservi direction Gare de Vienne le 30/10 de 8h30 à 12h30. Merci de votre compréhension