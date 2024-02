Perturbation

Du 26/02/2024 au 01/03/2024 - Pays Viennois

L’va – Ligne 4. En raison d'une fermeture de la circulation prévue du 26/02 au 01/03, la ligne 4 sera déviée. Les arrêts entre Cuvière et Comte Rolland ne seront pas desservis dans les 2 sens de circulation. Merci de vous reporter aux arrêts Jeu de Paume et Le Pont ou sur les lignes 1 et 2. Nous vous remercions pour votre compréhension.