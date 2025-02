Perturbation

Du 28/02/2025 au 28/02/2025 - Pays Viennois

L’va – Lignes 3 et 7. En raison de travaux l’arrêt Les Célestes ne sera pas desservi le 28/02/25 direction Malissol La Gère et Estrablin. Merci de vous reporter aux arrêts Gare de Vienne et Les Tupinières. Nous vous remercions pour votre compréhension.