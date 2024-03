Perturbation

Du 04/03/2024 au 27/03/2024 - Pays Viennois

L’va – Ligne 2760. En raison de travaux, les arrêts Luzinay Place et Chalet Croisettes sont reportés comme suit à partir du 4 mars et jusqu'à la fin des travaux : - arrêt Luzinay Place : à l'angle de la rue des Allobroges et de la rue de la Noyerée - arrêt Chalet Croisettes : rue des Croisettes (à la sortie du rond-point, du côté de la rue des Allobroges) Voir plan ci-joint. Nous vous remercions pour votre compréhension.