Perturbation

Jusqu'au 21/01/2025 - Pays Viennois

En raison de travaux, les arrêts G. Brassens, Le Lot/ Soulins et Saint Martin ne seront pas desservis à partir du 20 janvier et jusqu’à la fin des travaux, dans les 2 sens de circulation. Veuillez vous reporter aux arrêts provisoires de G. Brassens et de Saint Martin. Merci de votre compréhension.