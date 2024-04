Perturbation

Du 05/04/2024 au 05/04/2024 - Pays Viennois

L’va – Ligne 1. En raison de travaux, les arrêts Les Gentianes et Plan des Aures ne sont pas desservis ce vendredi 5 avril dans les deux sens de la circulation. Merci de vous reporter aux arrêts suivants : - Les Mésanges - Arrêt provisoire Plan des Aures situé à 20 m de l’arrêt initial (à l'angle du Chemin des Courses et du Chemin du Plan et de la Feyta) Nous vous remercions pour votre compréhension.