Infos transport en commun : LVA - Ligne 1, 2, 3, 4
Perturbation
Ligne X - Obstacle sur voie : l'arrêt jeu de paume direction gare de Vienne n'est momentanément pas desservi. Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE