Infos transport en commun : LVA - Ensemble du réseau
Perturbation
Ensemble du réseau - Trafic dense : retards de 10 à 15 min sur l'ensemble de ces lignes. Merci de votre patience.
Ligne(s) concernée(s)
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE