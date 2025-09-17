itinisère

Infos transport en commun : LVA - Ensemble du réseau

Perturbation

Jusqu'au 17/09/2025 - Pays Viennois

Ensemble du réseau - Trafic dense : retards de 15 à 20 min sur l'ensemble de ces lignes. Merci de votre patience.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE

  • Bus 3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennois

    vers SEYSSUEL / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 134 Gare de Givors Ville La Maladière Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers GIVORS / LOIRE SUR RHONE / SAINT ROMAIN EN GAL
