Infos transport en commun : L.TUL01, MOI01 : Arrêts non desservis
Perturbation
Ce mardi 20 janvier, suite à une circulation difficile, sur la ligne TUL01 partant à 7h de Montaud, et sur la ligne MOI01 partant à 7h17 de la Rivière, les arrêts "le Git, Le Grand Champs, Salle des Fêtes, Bourg, Le Muet et Vif de la Chaine" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Pharmacie" à Saint-Quentin-sur-Isère
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / TULLINS
- Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
-
TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Régionvers TULLINS
- Le Muet MONTAUD
- Salle des Fêtes MONTAUD
- Le Grand Champs MONTAUD
- Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
- Le Grand Champs MONTAUD
- Salle des Fêtes MONTAUD
- Le Muet MONTAUD