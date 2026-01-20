itinisère

Infos transport en commun : L.TUL01, MOI01 : Arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 20/01/2026 - Cars Région

Ce mardi 20 janvier, suite à une circulation difficile, sur la ligne TUL01 partant à 7h de Montaud, et sur la ligne MOI01 partant à 7h17 de la Rivière, les arrêts "le Git, Le Grand Champs, Salle des Fêtes, Bourg, Le Muet et Vif de la Chaine" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Pharmacie" à Saint-Quentin-sur-Isère

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / TULLINS
    • Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
    vers MORETTE / RIVIERE (LA)

  • Car TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Région

    vers TULLINS
    • Le Muet MONTAUD
    • Salle des Fêtes MONTAUD
    • Le Grand Champs MONTAUD
    vers MONTAUD
    • Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
    • Le Grand Champs MONTAUD
    • Salle des Fêtes MONTAUD
    • Le Muet MONTAUD
