Infos transport en commun : L.TUL01, MOI01 : arrêts non desservis jusqu'au 20 janvier

Perturbation

Jusqu'au 20/01/2026 - Cars Région

Ce mardi 20 janvier, en raison d'une coupure de route, sur la ligne TUL01 et MOI01 pour tous les services, les arrêts "le Git", "Le Grand Champs", "Salle des Fêtes", "Bourg", "Le Muet" et "Vif de la Chaine" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Saint-Quentin-sur-Isère.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / TULLINS
    • Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
    vers MORETTE / RIVIERE (LA)

  • Car TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Région

    vers TULLINS
    • Le Muet MONTAUD
    • Salle des Fêtes MONTAUD
    • Le Grand Champs MONTAUD
    vers MONTAUD
    • Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
    • Le Grand Champs MONTAUD
    • Salle des Fêtes MONTAUD
    • Le Muet MONTAUD
