Infos transport en commun : L.TUL01, MOI01 : arrêts non desservis jusqu'au 20 janvier
Perturbation
Ce mardi 20 janvier, en raison d'une coupure de route, sur la ligne TUL01 et MOI01 pour tous les services, les arrêts "le Git", "Le Grand Champs", "Salle des Fêtes", "Bourg", "Le Muet" et "Vif de la Chaine" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Saint-Quentin-sur-Isère.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / TULLINS
- Le Git SAINT QUENTIN SUR ISERE
TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Régionvers TULLINS
- Le Muet MONTAUD
- Salle des Fêtes MONTAUD
- Le Grand Champs MONTAUD
