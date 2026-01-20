Jusqu'au 20/01/2026 - Cars Région

Ce mardi 20 janvier, en raison d'une coupure de route, sur la ligne TUL01 et MOI01 pour tous les services, les arrêts "le Git", "Le Grand Champs", "Salle des Fêtes", "Bourg", "Le Muet" et "Vif de la Chaine" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Le Bourg" à Saint-Quentin-sur-Isère.

Merci de votre compréhension.