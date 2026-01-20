Infos transport en commun : L.TUL01 et MOI01 : perturbations à prévoir à compter du 21 janvier
Perturbation
A compter du 21 janvier 2026
et pour une durée indéterminée
En raison de la coupure de la route département RD218, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
L’ensemble des arrêts de Montaud sont reportés à l’arrêt « Salle des Fêtes » et le départ est avancé à 07h00. Les arrêts « Pharmacie » et « Bourg » sur la commune de Saint Quentin-sur-Isère sont desservis par la ligne MOI01 pour les services retours des lycéens.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / TULLINS
vers MORETTE / RIVIERE (LA)
-
TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Régionvers TULLINS
vers MONTAUD