Infos transport en commun : L.TUL01 et MOI01 : perturbations à prévoir à compter du 21 janvier

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 21 janvier 2026
et pour une durée indéterminée

En raison de la coupure de la route département RD218, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

L’ensemble des arrêts de Montaud sont reportés à l’arrêt « Salle des Fêtes » et le départ est avancé à 07h00. Les arrêts « Pharmacie » et « Bourg » sur la commune de Saint Quentin-sur-Isère sont desservis par la ligne MOI01 pour les services retours des lycéens.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MOI01 POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / TULLINS
    vers MORETTE / RIVIERE (LA)

  • Car TUL01 MONTAUD-TULLINS Cars Région

    vers TULLINS
    vers MONTAUD
