Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 21 janvier 2026

et pour une durée indéterminée

En raison de la coupure de la route département RD218, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

L’ensemble des arrêts de Montaud sont reportés à l’arrêt « Salle des Fêtes » et le départ est avancé à 07h00. Les arrêts « Pharmacie » et « Bourg » sur la commune de Saint Quentin-sur-Isère sont desservis par la ligne MOI01 pour les services retours des lycéens.

Merci de votre compréhension