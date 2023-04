Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Dès jeudi 15 septembre 2022

En direction de Tignieu-Jameyzieu, l'arrêt "La Croix" à Chavanoz sera desservi à 8h.

À Villette d'Anthon, la desserte de l'arrêt "Les Ormes" se fera à 8h05 et celle de l'arrêt "La Place" à 8h07. L'arrêt "Mons-Village" sera desservi à 7h57 et 8h05. L'arrêt "Asnière Auberge" sera desservi à 8h et 8h11.

Les horaires sont téléchargeables en ligne au format PDF.

Merci de votre compréhension.