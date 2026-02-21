itinisère

Infos transport en commun : L.TAVM, TAVC, TAME, TACO, TALA : retards

Perturbation

Jusqu'au 21/02/2026 - Transaltitude

Ce samedi 21 février, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes TAVM, TAVC, TAME, TACO, et TALA  enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAME Transaltitude Lans - Autrans - Méaudre Transaltitude

    vers GRENOBLE-LANS-AUTRANS
    vers AUTRANS-LANS-GRENOBLE

  • Car TACO Transaltitude Villard de Lans - Corrençon-en-Vercors Transaltitude

    vers GRENOBLE-LANS-VILLARD DE LANS
    vers VILLARD DE LANS-LANS-GRENOBLE

  • Car TAVM TRANSALTITUDE VALENCE-AUTRANS-LANS-MEAUDRE Transaltitude

    vers VALENCE-MEAUDRE
    vers MEAUDRE-VALENCE

  • Car TAVC TRANSALTITUDE VALENCE-CORRENCON Transaltitude

    vers VALENCE-CORRENCON
    vers CORRENCON-VALENCE

  • Car TALA Transaltitude Lans en Vercors Transaltitude

    vers GRENOBLE-LANS EN VERCORS
    vers LANS EN VERCORS-GRENOBLE
