Infos transport en commun : L.TAVM, TAVC, TAME, TACO, TALA : retards
Perturbation
Ce samedi 21 février, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes TAVM, TAVC, TAME, TACO, et TALA enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TAME Transaltitude Lans - Autrans - Méaudre Transaltitudevers GRENOBLE-LANS-AUTRANS
vers AUTRANS-LANS-GRENOBLE
-
TACO Transaltitude Villard de Lans - Corrençon-en-Vercors Transaltitudevers GRENOBLE-LANS-VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS-LANS-GRENOBLE
-
TAVM TRANSALTITUDE VALENCE-AUTRANS-LANS-MEAUDRE Transaltitudevers VALENCE-MEAUDRE
vers MEAUDRE-VALENCE
-
TAVC TRANSALTITUDE VALENCE-CORRENCON Transaltitudevers VALENCE-CORRENCON
vers CORRENCON-VALENCE
-
TALA Transaltitude Lans en Vercors Transaltitudevers GRENOBLE-LANS EN VERCORS
vers LANS EN VERCORS-GRENOBLE