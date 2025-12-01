itinisère

Infos transport en commun : L.TASP : départs non effectués samedi 27 décembre

Perturbation

Jusqu'au 27/12/2025 - Transaltitude

Ce samedi 27 décembre, en raison de la non ouverture de la station de Saint-Pierre-d'Entremont, le départ à 8h15 de Voiron en direction de Saint-Pierre-d'Entremont et le départ à 17h00 de Saint-Pierre-d'Entremont en direction de Voiron ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TASP Transaltitude Saint Pierre de Chartreuse Transaltitude

    vers VOIRON-ST PIERRE DE CHARTREUSE
    vers ST PIERRE DE CHARTREUSE-VOIRON
