Ce samedi 10 janvier, en raison de la fermeture de station de ski, sur la ligne TASP, le départ à 8h15 de Voiron en direction de Saint-Pierre-d'Entremont et le départ à 17h de Saint-Pierre-d'Entremont en direction de Voiron ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension