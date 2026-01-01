itinisère

Infos transport en commun : L.TAME : arrêt « Foyer Ski de Fond » non desservi dimanche 25 janvier

Perturbation

Jusqu'au 25/01/2026 - Transaltitude

Le dimanche 25 janvier 2026

En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Autrans Village » de la ligne Trans Altitude « TAVM » à Autrans-Méaudre-enVercors, exceptionnellement desservi.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAME Transaltitude Lans - Autrans - Méaudre Transaltitude

    vers AUTRANS-LANS-GRENOBLE
    • Foyer Ski de Fond AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
