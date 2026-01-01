Jusqu'au 25/01/2026 - Transaltitude

Le dimanche 25 janvier 2026

En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Autrans Village » de la ligne Trans Altitude « TAVM » à Autrans-Méaudre-enVercors, exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension.