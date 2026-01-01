Infos transport en commun : L.TAME : arrêt « Foyer Ski de Fond » non desservi dimanche 25 janvier
Perturbation
Le dimanche 25 janvier 2026
En raison de l'organisation de la Foulée Blanche sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, l’arrêt « Foyer Ski de Fond » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Autrans Village » de la ligne Trans Altitude « TAVM » à Autrans-Méaudre-enVercors, exceptionnellement desservi.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
TAME Transaltitude Lans - Autrans - Méaudre Transaltitudevers AUTRANS-LANS-GRENOBLE
- Foyer Ski de Fond AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS