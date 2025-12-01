Infos transport en commun : L.TALA : départs non effectués du 25 au 28 décembre
Perturbation
Du 25 au 28 décembre, sur la ligne TALA, en raison de la non ouverture de la station de Lans-en-Vercors, le départ à 08h00 de Grenoble en direction de Lans-en-Vercors et le départ à 17h00 de Lans-en-Vercors en direction de Grenoble ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TALA Transaltitude Lans en Vercors Transaltitudevers GRENOBLE-LANS EN VERCORS
vers LANS EN VERCORS-GRENOBLE