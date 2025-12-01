itinisère

Infos transport en commun : L.TAGV : départs non effectués samedi 27 et dimanche 28 décembre

Perturbation

Jusqu'au 28/12/2025 - Transaltitude

Ce Samedi 27 et dimanche 28 décembre, sur la ligne TAGV, en raison de la non ouverture de la station de Gresse-en-Vercors, le départ à 08h00 de Grenoble en direction de Gresse-en-Vercors et le départ à 17h00 de Gresse-en-Vercors en direction de Grenoble ne seront pas effectués.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAGV TRANSALTITUDE GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS Transaltitude

    vers GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS
    vers GRESSE EN VERCORS-GRENOBLE
