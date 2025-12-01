Infos transport en commun : L.TAGV : départs non effectués samedi 27 et dimanche 28 décembre
Perturbation
Ce Samedi 27 et dimanche 28 décembre, sur la ligne TAGV, en raison de la non ouverture de la station de Gresse-en-Vercors, le départ à 08h00 de Grenoble en direction de Gresse-en-Vercors et le départ à 17h00 de Gresse-en-Vercors en direction de Grenoble ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
TAGV TRANSALTITUDE GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS Transaltitudevers GRENOBLE-GRESSE EN VERCORS
vers GRESSE EN VERCORS-GRENOBLE