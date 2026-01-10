Infos transport en commun : L.TACO, TAME, TAVC, TAVM: retards
Perturbation
Ce samedi 10 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes TACO, TAME, TAVC, TAVM enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TAME Transaltitude Lans - Autrans - Méaudre Transaltitudevers GRENOBLE-LANS-AUTRANS
vers AUTRANS-LANS-GRENOBLE
-
TACO Transaltitude Villard de Lans - Corrençon-en-Vercors Transaltitudevers GRENOBLE-LANS-VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS-LANS-GRENOBLE
-
TAVM TRANSALTITUDE VALENCE-AUTRANS-LANS-MEAUDRE Transaltitudevers VALENCE-MEAUDRE
vers MEAUDRE-VALENCE
-
TAVC TRANSALTITUDE VALENCE-CORRENCON Transaltitudevers VALENCE-CORRENCON
vers CORRENCON-VALENCE