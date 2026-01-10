Infos transport en commun : L.TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR: retards
Perturbation
Ce samedi 10 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
TAOZ Transaltitude Oz en Oisans Transaltitudevers GRENOBLE-ALLEMOND
vers OZ-ROCHETAILLEE-GRENOBLE
TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE
TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
vers VAUJANY-ROCHETAILLEE-GRENOBLE
TAVR Transaltitude Villard Reculas Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-VILLARD RECULAS
vers VILLARD RECULAS-ROCHETAILLEE-GRENOBLE