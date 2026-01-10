itinisère

Date d'impression : 10/01/2026

Infos transport en commun : L.TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR: retards

Perturbation

Jusqu'au 10/01/2026 - Transaltitude

Ce samedi 10 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAOZ Transaltitude Oz en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ALLEMOND
    vers OZ-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
    vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE

  • Car TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
    vers VAUJANY-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TAVR Transaltitude Villard Reculas Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-VILLARD RECULAS
    vers VILLARD RECULAS-ROCHETAILLEE-GRENOBLE
