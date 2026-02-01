itinisère

Infos transport en commun : L.TAAH : arrêts non desservis à l'Alpe d'Huez mercredi 18 février

Perturbation

Jusqu'au 18/02/2026 - Transaltitude

Ce mercredi 18 février, en raison de fortes chutes de neige à l'Alpe d'Huez, seul l'arrêt "Parking des Bergers" sera desservi pour le départ à 7h15 de l'Alpe d'Huez en direction de Grenoble.

Les départs suivants desserviront les arrêts "Parking des Bergers" et "Palais des Sports" jusqu'à 17h30.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
    vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE
