Infos transport en commun : L.TAAH : arrêts non desservis à l'Alpe d'Huez mercredi 18 février
Perturbation
Ce mercredi 18 février, en raison de fortes chutes de neige à l'Alpe d'Huez, seul l'arrêt "Parking des Bergers" sera desservi pour le départ à 7h15 de l'Alpe d'Huez en direction de Grenoble.
Les départs suivants desserviront les arrêts "Parking des Bergers" et "Palais des Sports" jusqu'à 17h30.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitudevers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE