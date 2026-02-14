itinisère

Infos transport en commun : L.TA2A, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR : retards

Perturbation

Jusqu'au 14/02/2026 - Transaltitude

Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes TA2A, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAOZ Transaltitude Oz en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ALLEMOND-OZ
    vers OZ-ALLEMOND-GRENOBLE

  • Car TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
    vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE

  • Car TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
    vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE

  • Car TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
    vers VAUJANY-ALLEMOND-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TAVR Transaltitude Villard Reculas Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-VILLARD RECULAS

  • Car TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitude

    vers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
    vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE
