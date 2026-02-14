Infos transport en commun : L.TA2A, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR : retards
Perturbation
Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes TA2A, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
TAOZ Transaltitude Oz en Oisans Transaltitudevers GRENOBLE-ALLEMOND-OZ
vers OZ-ALLEMOND-GRENOBLE
-
TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitudevers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE
-
TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE
-
TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
vers VAUJANY-ALLEMOND-ROCHETAILLEE-GRENOBLE
-
TAVR Transaltitude Villard Reculas Transaltitudevers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-VILLARD RECULAS
-
TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitudevers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE